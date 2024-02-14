Пиоли: «Мы – «Милан», у нас должны быть амбиции дойти в Лиге Европы до самого конца»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли настроен всерьёз побороться за трофей Лиги Европы в этом сезоне. Напомним, «россонери» оказались в этом турнире, заняв третью строчку на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы – «Милан», у нас должны быть амбиции дойти в Лиге Европы до самого конца. Мы знаем, что уровень турнира очень высок. Здесь играют такие команды, как леверкузенский «Байер» и «Ливерпуль», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

В 1/16 финала Лиги Европы «Милан» сыграет с французским «Ренном». Первая встреча состоится завтра в Италии в 23:00 по московскому времени.

В Серии А команда Пиоли занимает третью строчку в турнирной таблице.