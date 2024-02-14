​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать

Комитет по проведению соревнований в Испании уже имеет в своём распоряжении отчёт экспертов по делу Джуда Беллингема. В недавней игре против «Хетафе» хавбек «Реала» мог оскорбить Мэйсона Гринвуда, назвав его «насильником».

Чтобы разобраться в ситуации, футбольные власти обратились к экспертам, которые могут расшифровать слова по губам. Отчёт уже был составлен, и теперь, как сообщает COPE, комитет по проведению соревнований примет решение. Если оскорбления имели место быть, Беллингем может получить дисквалификацию.

Стоит сказать, что в настоящий момент Джуд Беллингем травмирован.

Ранее Мэйсона Гринвуда обвиняли в домашнем насилии, но в начале 2023 года обвинения были сняты.