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​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии

14 Февраля 2024 • 14:18 Комментировать

«Барселона» может расстаться с несколькими статусными футболистами в летнее трансферное окно. В этот список входят 35-летний Роберт Левандовски, 21-летний Ансу Фати и 24-летний Рональд Араухо. Об этом сообщается на страничке шоу El Chiringuito TV со ссылкой на журналиста Хосе Альвареса.

Отмечается, что «Барселона» будет готова продать Левандовски, Араухо и Фати при поступлении по этим футболистам хороших предложений.

Стоит сказать, что в зимнее трансферное окно слухи активно связывали Рональда Араухо с «Баварией». А Ансу Фати в настоящий момент выступает в Англии за «Брайтон» на правах аренды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Ансу Фати Рональд Араухо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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