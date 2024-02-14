​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии

«Барселона» может расстаться с несколькими статусными футболистами в летнее трансферное окно. В этот список входят 35-летний Роберт Левандовски, 21-летний Ансу Фати и 24-летний Рональд Араухо. Об этом сообщается на страничке шоу El Chiringuito TV со ссылкой на журналиста Хосе Альвареса.

Отмечается, что «Барселона» будет готова продать Левандовски, Араухо и Фати при поступлении по этим футболистам хороших предложений.

Стоит сказать, что в зимнее трансферное окно слухи активно связывали Рональда Араухо с «Баварией». А Ансу Фати в настоящий момент выступает в Англии за «Брайтон» на правах аренды.