«Барселоне» придётся заплатить 77 миллионов евро, чтобы оставить де Йонга на два сезона

Каталонская «Барселона» вынуждена заплатить солидную сумму для того, чтобы полузащитник Френки де Йонг остался в команде. По информации от RAC1, за 24 месяца «сине-гранатовым» нужно раскошелиться на 77 миллионов евро на одну лишь зарплату нидерландца.

По версии источника, де Йонг зарабатывает 38,5 миллионов евро в год. Также «Барселона» должна полузащитнику в районе 18 миллионов евро. В своё время «сине-гранатовые» задержали выплату зарплаты за определённый период, но Френки не простил клубу долг.

Напомним, де Йонгу недавно был предложен контракт с понижением зарплаты. Если Френки откажется его подписывать, футболист будет выставлен на трансфер.