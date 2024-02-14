Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» придётся заплатить 77 миллионов евро, чтобы оставить де Йонга на два сезона

14 Февраля 2024 • 14:15 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Каталонская «Барселона» вынуждена заплатить солидную сумму для того, чтобы полузащитник Френки де Йонг остался в команде. По информации от RAC1, за 24 месяца «сине-гранатовым» нужно раскошелиться на 77 миллионов евро на одну лишь зарплату нидерландца.

По версии источника, де Йонг зарабатывает 38,5 миллионов евро в год. Также «Барселона» должна полузащитнику в районе 18 миллионов евро. В своё время «сине-гранатовые» задержали выплату зарплаты за определённый период, но Френки не простил клубу долг.

Напомним, де Йонгу недавно был предложен контракт с понижением зарплаты. Если Френки откажется его подписывать, футболист будет выставлен на трансфер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

Новости по матчу

Сегодня, 14 Февраля
14:15
«Барселоне» придётся заплатить 77 миллионов евро, чтобы оставить де Йонга на два сезона
12:01
Чех: «В 2003 году я мог перейти в «Барселону», но президентские выборы выиграл Лапорта и всё сорвалось»
11:40
Деку хочет видеть в «Барселоне» игрока «Эвертона»
11:09
«Барселона» будет готова выслушать предложения по трансферу Кунде 1
00:03
Чех: «Мало кто знает, но в детстве я болел за «Барселону»
13 Февраля
23:46
Дембеле: «Месси всегда был моим любимым игроком»
23:16
Дембеле рассказал, в чём разница между «Барселоной» и «ПСЖ»
22:58
«Барселона» вряд ли подпишет Эрмосо, игрок также интересен клубам АПЛ
15:37
Хави и Деку хотят убрать из «Барселоны» 1
15:11
Фелиш вряд ли успеет восстановиться к первой игре с «Наполи» в Лиге чемпионов
14:59
Жена Гюндогана: «Я очень рада, что Илкай перешёл в «Барселону», ведь он с детства об этом мечтал»
14:29
У де Йонга есть всего неделя, чтобы ответить на предложение «Барселоны» по новому контракту
14:22
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад 1
13:02
«Барселона» сделала запрос по вингеру «Баварии»
12:13
Журналист Ромеро оценил шансы на приход де Дзерби в «Барселону»
11:58
«Барселона» хочет продлить аренду Фелиша ещё на один год
11:26
«Барселона» летом хочет подписать суперзвезду, главная цель – игрок «Милана» 1
11:05
У «Барселоны» увеличились шансы на приглашение Тухеля
12 Февраля
18:07
Глеб заявил, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»
11:46
Тренер «Гранады» выразил восхищение Хави как тренером
02:47
Деку прокомментировал возможное назначение Аморима в «Барселону»
00:52
Де Йонг не хочет покидать «Барселону» 1
11 Февраля
20:43
Де Йонг ближе к уходу из «Барселоны», чем когда-либо
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
14:42 · Испания. Ла Лига
​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать 1
14:18 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии
14:15 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» придётся заплатить 77 миллионов евро, чтобы оставить де Йонга на два сезона
13:22 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» назвал имя нового главного тренера официально
12:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Такое впечатление, что Тчуамени всегда играл в центре обороны»
12:19 · Испания. Ла Лига
Тчуамени намекнул, что не хотел бы играть центрального защитника в сборной Франции
12:04 · Россия. Премьер-лига
В «Райо Вальекано» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю
12:01 · Испания. Ла Лига
Чех: «В 2003 году я мог перейти в «Барселону», но президентские выборы выиграл Лапорта и всё сорвалось»
11:52 · Испания. Ла Лига
Браим Диас прокомментировал полученную травму в матче с «РБ Лейпцигом»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Деку хочет видеть в «Барселоне» игрока «Эвертона»
11:20 · Испания. Ла Лига
Лунин: «Гол «РБ Лейпцига» отменили по делу» 4
11:13 · Испания. Ла Лига
Аспас может уехать в лигу, где играет Роналду
11:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» будет готова выслушать предложения по трансферу Кунде 1
11:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила, за сколько продаст де Йонга
11:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» может предложить Лунину новый контракт с улучшенной зарплатой
Все новости
Рекомендуем