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Чех: «В 2003 году я мог перейти в «Барселону», но президентские выборы выиграл Лапорта и всё сорвалось»

14 Февраля 2024 • 12:01 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех признался, что перед трансфером на «Стэмфорд Бридж» мог оказаться в каталонской «Барселоне». Переход состоялся бы в том случае, если бы президентские выборы в 2003 году выиграл Луис Бассат.

«В 2003 году я мог перейти в «Барселону», но президентские выборы выиграл Лапорта и всё сорвалось. Когда Бассат проиграл выборы, мой агент подошёл ко мне и сказал: «Не повезло, ты не перейдёшь в «Барселону», – сказал Чех в беседе со Sky Sports.

Чех в конечном итоге в 2004 году перебрался в «Челси». В составе лондонской команды чешский голкипер четырежды становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.

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