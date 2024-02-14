Аспас может уехать в лигу, где играет Роналду

36-летний центральный форвард Яго Аспас, выступающий за испанскую «Сельту», может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании 36-летнего футболиста проявляет «Аль-Ахли». Стороны могут оформить сделку в летнее трансферное окно.

Срок действующего контракта Аспаса с клубом из Виго рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл 22 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.