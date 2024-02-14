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«Барселона» будет готова выслушать предложения по трансферу Кунде

14 Февраля 2024 • 11:09 Комментировать (1)
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Каталонская «Барселона» в летнее трансферное окно будет готова выслушать предложения по центральному защитнику Жюлю Кунде. По информации от Mundo Deportivo, француз вполне может покинуть клуб.

Форма Кунде в нынешнем сезоне не впечатляет руководство «Барселоны». Клуб нуждается в деньгах из-за финансового кризиса, поэтому продажа Жюля может помочь покрыть некоторые долги.

Напомним, Кунде присоединился к «Барселоне» летом 2022 года из другого испанского клуба – «Севильи». Недавно появились слухи о том, что французский центральный защитник входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
14 Февраля 2024 в 12:01
вот уж кого не жалко.
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