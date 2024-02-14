«Барселона» будет готова выслушать предложения по трансферу Кунде

Каталонская «Барселона» в летнее трансферное окно будет готова выслушать предложения по центральному защитнику Жюлю Кунде. По информации от Mundo Deportivo, француз вполне может покинуть клуб.

Форма Кунде в нынешнем сезоне не впечатляет руководство «Барселоны». Клуб нуждается в деньгах из-за финансового кризиса, поэтому продажа Жюля может помочь покрыть некоторые долги.

Напомним, Кунде присоединился к «Барселоне» летом 2022 года из другого испанского клуба – «Севильи». Недавно появились слухи о том, что французский центральный защитник входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».