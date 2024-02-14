«Барселона» решила, за сколько продаст де Йонга

В каталонской «Барселоне» решили, сколько хотят заработать на трансфере нидерландского полузащитника Френки де Йонга.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, в случае расставания «сине-гранатовые» планируют выручить с продажи футболиста порядка 100 миллионов евро. Продажа де Йонга может быть оформлена в летнее трансферное окно. Интерес к нидерландцу проявляет «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Френки принял участие в 16 поединках за каталонский коллектив. На счету полузащитника один забитый мяч.

«Барселона» нашла замену де Йонгу за 50 миллионов евро