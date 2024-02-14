Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле рассказал о страданиях в «Барселоне»

14 Февраля 2024 • 09:51 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле вспомнил о своих выступлениях за каталонскую «Барселону». Он защищал цвета «сине-гранатовых» с 2017 по 2023 год.

«Я перешел в «Барсу», когда мне было 20 лет. Тогда я получил много уроков. Мне пришлось много страдать в «Барселоне». Я проходил через тяжелые моменты, но затем все стало лучше. Шаг за шагом. Это логично для молодого игрока», - передает слова французского вингера Sport.es.

Напомним, что Дембеле перебрался в парижский топ-клуб летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний вингер провел 18 поединков, отметившись голом и семью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
09:51 · Испания. Ла Лига
Дембеле рассказал о страданиях в «Барселоне»
02:57 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Даже не мечтал о 200 матчах за «Реал» к 23 годам»
02:19 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Мбаппе не говорил мне, что переходит в «Реал»
00:55 · Испания. Ла Лига
Дембеле не смог выбрать между Мбаппе и Гризманном
00:13 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» уволил тренера перед матчем с «Реалом» официально
00:03 · Испания. Ла Лига
Чех: «Мало кто знает, но в детстве я болел за «Барселону»
13 Февраля
23:46 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Месси всегда был моим любимым игроком»
23:16 · Испания. Ла Лига
Дембеле рассказал, в чём разница между «Барселоной» и «ПСЖ»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вряд ли подпишет Эрмосо, игрок также интересен клубам АПЛ
22:24 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» и «Реала» к Йоро
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» пытался подписать молодую звезду Ла Лиги в январе 1
21:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как происходит смена поколений в «Реале»
21:27 · Испания. Ла Лига
Де Дзерби не возглавит «Барселону» — раскрыта причина 1 слухи
20:35 · Испания. Ла Лига
Зидан: «Беллингем невероятен, не будем забывать, что ему всего 20 лет» 1
20:34 · Испания. Ла Лига
Зидан — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мы не знаем, что произойдёт»
Все новости
Рекомендуем