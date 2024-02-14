Дембеле рассказал о страданиях в «Барселоне»

Полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле вспомнил о своих выступлениях за каталонскую «Барселону». Он защищал цвета «сине-гранатовых» с 2017 по 2023 год.

«Я перешел в «Барсу», когда мне было 20 лет. Тогда я получил много уроков. Мне пришлось много страдать в «Барселоне». Я проходил через тяжелые моменты, но затем все стало лучше. Шаг за шагом. Это логично для молодого игрока», - передает слова французского вингера Sport.es.

Напомним, что Дембеле перебрался в парижский топ-клуб летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний вингер провел 18 поединков, отметившись голом и семью ассистами.