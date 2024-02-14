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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Даже не мечтал о 200 матчах за «Реал» к 23 годам»

14 Февраля 2024 • 02:57 Комментировать
РБ Лейпциг
0:1
Реал Мадрид

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о достижении отметки в 200 матчей за команду.

200-м для бразильца стал поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Встреча прошла в Германии и завершилась победой «сливочных» с минимальным счётом.

«Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что к 23 годам проведу 200 матчей за величайший клуб в мире. Люблю тебя, «Реал» Мадрид», – написал в социальных сетях форвард.

Родриго пополнил ряды «королевского клуба» в 2019 году, перебравшись из бразильского «Сантоса». В 200 матчах за мадридский гранд футболист отметился 50 забитыми голами и 39 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго

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