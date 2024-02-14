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Дембеле не смог выбрать между Мбаппе и Гризманном

14 Февраля 2024 • 00:55 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
17.02 23:00

Вингер «Пари Сен-Жермер» Усман Дембеле получил вопрос об игре с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном.

26-летний футболист пересекался с обоими товарищами по сборной Франции и в клубной карьере: с Гризманном он на протяжении недолгого промежутка времени выступал за «Барселону», в то время как Мбаппе является его одноклубником с лета прошлого года.

«С кем из них мне удобнее играть? Что за вопрос? Конечно, мне удобно с обоими. Я прекрасно провёл время с Антуаном в «Барсе» в сезоне-2020/21, который стал одним из лучших в моей карьере. Это был исключительный опыт. С Килианом тоже очень удобно играть, будь то «ПСЖ» или сборная», – заявил в интервью французским СМИ Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Усман Дембеле ещё теги

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