Чех: «Мало кто знает, но в детстве я болел за «Барселону»

Знаменитый экс-голкипер Петр Чех признался, что в далёком прошлом поддерживал «Барселону».

Чешский вратарь, наиболее известный по выступлениям за лондонский «Челси», вспомнил, как противостоял «сине-гранатовым» в Лиге чемпионов: «Играть против «Барселоны» на «Камп Ноу» – это нечто особенное для любого футболиста. Мало кто знает, но именно «Барса» была моей любимой командой, когда мне было 3-4 года. Стоичков, Ромарио, Куман, Субисаррета на воротах – мне очень нравилось следить за ними, и поэтому возможность сыграть против «Барселоны» стала для меня настоящим подарком», – передают испанские СМИ слова Чеха.