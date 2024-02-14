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Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»

14 Февраля 2024 • 09:09 Комментировать (1)

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой в мире футбольных трансферов. Ожидается, что летом звёздный француз примерит на себе футболку «Реала». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию Мбаппе и пытается объяснить, почему его подписание может стать проблемой для мадридского клуба.

Реализовать мечту

Килиан Мбаппе не раз говорил о том, что он мечтает поиграть за «Реал». Реализовать свою мечту француз мог в 2022 году. Тогда казалось, что ничего не помешает переезду форварда на «Сантьяго Бернабеу», но Мбаппе внезапно решил продлить контракт с «ПСЖ». Ходили слухи, что в Мадриде обиделись на Килиана, считая, что он использовал «Реал» для обеспечения себе наилучших финансовых условий по новому контакту в Париже. Поговаривали даже о том, что «сливочные» больше не будут пытаться подписать Мбаппе. Но прошло время, и в футбольных кругах снова обсуждают вероятный трансфер нападающего в топ-клуб Ла Лиги. И снова мы в одну строчку ложатся слова «Мбаппе», «Реал» и «мечта».

Деньги – проблема или нет?

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце сезона, то есть «Реал» может подписать игрока как свободного агента. Казалось бы, всё просто – «сливочным» нужно лишь договориться с Килианом об условиях контакта. Но когда речь идёт о звезде такого масштаба, то согласовать его переход даже свободным агентом очень сложно. Сторона Мбаппе, помимо зарплаты, потребует огромный подписной бонус, раз уж трансфер формально считается бесплатным.

В прессе пишут о том, что «Реал» предлагает Мбаппе не такие роскошные финансовые условия, как два года назад. Мадридский клуб не готов ради Килиана серьёзно расширять свою зарплатную ведомость. Чтобы осуществить мечту и стать игроком «Реала», Мбаппе нужно пойти на сокращение заплаты по сравнению с текущей в «ПСЖ».

Поговаривают, что камнем преткновения может стать позиция Файзы Ламари – матери и агента Мбаппе. По некоторым данным, даже если сам Килиан будет готов пойти на серьёзные уступки ради «Реала», его мать может сорвать трансфер. Она якобы настроена выжать из «Реала» максимальные условия. В общем, по финансовой стороне вопроса ясности пока нет.

А что «ПСЖ»?

Судя по сообщениям инсайдеров, в «ПСЖ» спокойно относятся к ситуации с будущим Мбаппе. Футболист пока не уведомлял клуб о том, что он точно уходит, поэтому на «Парк де Пренс» не теряют надежды на сохранение звёздного игрока. Главный козырь «ПСЖ» - финансы. Если верить слухам, гранд Лиги 1 предлагает Мбаппе контракт с сохранением нынешнего оклада. Даже при этом предложение значительно превышает возможности «Реала». В Париже надеются, что этот аргумент окажется важным. При этом уход Килиана клуб не пугает – Луис Энрике готов строить команду и без этого форварда.

Мбаппе в «Реале» - а всё ли будет гладко?

Увидеть Килиана Мбаппе в «Реале» было бы интересно, ведь при переезде в Мадрид футболист выйдет из зоны комфорта. Пока что Килиан проводит карьеру исключительно в родной Франции. И вот на горизонте маячит не просто новый клуб и новая команда, а ещё и новый чемпионат, новая страна, новая культура. Кто знает, как такие серьёзные перемены в жизни и карьере повлияют на Мбаппе.

Поговаривают, что подписание Мбаппе является чуть ли не навязчивой идеей президента «Реала» Флорентино Переса. Он спит и видит, как Килиан выходит в сливочной футболке на переполненный «Сантьяго Бернабеу». А вот другие представители руководства мадридского гранда якобы не настолько уверены в том, что трансфер Мбаппе – это на 100% правильный шаг. И, надо сказать, такое мнение имеет право на жизнь. Почему? Попробуем порассуждать.  

Во-первых, подписание Мбаппе – это очень дорого. «Реал» мог бы потратить эти деньги на переходы нескольких футболистов высокого уровня.

Во-вторых, переход Мбаппе сопряжён с риском по спортивной составляющей. Ведь никто не гарантирует, что в «Реале» Килиан будет сиять так же, как и в «ПСЖ». Все мы помним, как Эден Азар переезжал в Мадрид в статусе большой звезды АПЛ. И что из этого вышло? Тем более Мбаппе пока что не играл за клубы не из родной Франции.

В-третьих, у Мбаппе непростой характер. Сейчас в «ПСЖ» Килиан является главной звездой, а в «Реале» ему придётся делить раздевалку с другими игроками высочайшего уровня. Когда Мбаппе выступал вместе с Месси и Неймаром, в прессе то и дело писали о проблемах в отношениях между звёздными игроками. Да и на поле они часто выглядели как-то разрозненно, между ними ощущался холодок.

Мбаппе из тех, кто не любит молчать. Можно вспомнить, как футболист открыто раскритиковал «ПСЖ» за своё появление в рекламе абонементов на следующий сезон. Тогда мама Килиана призывала его взять паузу и остыть, но футболист её не послушал. В «Реале» с таким характером Мбаппе будет ещё сложнее, ведь статус этого клуба в мировой системе футбольных координат куда выше, чем статус «ПСЖ». В «Реале» никто и никогда не может быть выше клуба – предоставлять Килиану особый статус на «Сантьяго Бернабеу» точно никто не будет.

В-четвёртых, есть вопросы по позиции Мбаппе. Француз любит, когда на поле он имеет творческую роль, действуя в качестве левого вингера. Сейчас в «Реале» на этой позиции есть Винисиус Жуниор. То есть Мбаппе может стать центральным нападающим, а эта роль ему не нравится, о чём журналисты пишут давно. То есть придётся переводить Килиана или Винисиуса направо. Кстати, слухи говорят о том, что в «Реале» уже опасаются возможного конфликта француза и бразильца.

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И вот представьте ситуацию - «Реал» выкладывает огромные деньги на контракт для Мбаппе. Француз переезжает в Мадрид, но на поле у него дела как-то не клеятся. Попутно Килиан начинает качать права и выражать недовольство – позицией или чем-то ещё. Или у него возникает конфликт с Винисиусом. Звучит вполне реалистично, не правда ли? Так что «Реалу» нужно хорошо взвесить всё, прежде чем принимать решение по Мбаппе. Килиан может стать для мадридского клуба огромной и дорогой проблемой.

Александр Тихий

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
14 Февраля 2024 в 09:20
Сгорит его карьера в ПСЖ.
Перес, возможно, сам подогревает слухи о переходе, чтобы вызвать раскол в ПСЖ. Перес - бизнесмен и такие активы ему не нужны. Роналду - подтвердит.
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