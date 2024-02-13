Дембеле: «Месси всегда был моим любимым игроком»

Игрок «ПСЖ» Усман Дембеле вспомнил о времени, проведённом в «Барселоне».

Француз выступал за каталонцев с 2017 по 2023 год, после чего переехал в Париж.

«Переход в «Барсу» был для меня осуществлением мечты. Я очень люблю этот клуб. Эта симпатия возникла из-за Месси, Гвардиолы, Иньесты. Играть в одной команде с Лео и Андресом было невероятно. Месси всегда был моим любимым игроком», – рассказал в беседе с французскими СМИ 26-летний вингер.

Усман Дембеле провёл 185 матчей за «Барселону», записав себе в актив 40 голов и 43 ассиста. Гранд Ла Лиги приобрёл футболиста у «Боруссии» Дортмунд за 135 млн евро, а продал значительно дешевле – за 50 млн евро.