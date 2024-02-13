Дембеле рассказал, в чём разница между «Барселоной» и «ПСЖ»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался об отличиях между своим нынешним и прошлым клубом.

Француз перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» летом прошлого года. Цвета каталонского гранда футболист представлял на протяжении шести лет.

«Различия между «Барселоной» и «ПСЖ»? Как мы знаем, «Барселона» – очень большой клуб, но про «ПСЖ» тоже можно так сказать. Когда ты приезжаешь в город, тебя сразу узнают. Честно говоря, если не считать погоды, для меня не произошло кардинальных изменений», – приводит Barca Universal слова 26-летнего игрока.

В активе Усмана Дембеле один забитый мяч и десять ассистов в 25 матчах за «ПСЖ».