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Де Дзерби не возглавит «Барселону» — раскрыта причина слухи

13 Февраля 2024 • 21:27 Комментировать (1)
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не станет новым наставником «Барселоны» после ухода Хави Эрнандеса.

Как утверждает журналист Маттео Моретто, переход итальянского специалиста в каталонский клуб практически невозможен по двум причинам, одна из которых — деньги. По данным источника, «Барселона» не сможет удовлетворить финансовые запросы 44-летнего тренера. Кроме того, сообщается, что в ближайшее время де Дзерби не планирует покидать Английскую премьер-лигу.

После 24 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 51 зачетный балл.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
13 Февраля 2024 в 21:37
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