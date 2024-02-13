Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не станет новым наставником «Барселоны» после ухода Хави Эрнандеса.

Как утверждает журналист Маттео Моретто, переход итальянского специалиста в каталонский клуб практически невозможен по двум причинам, одна из которых — деньги. По данным источника, «Барселона» не сможет удовлетворить финансовые запросы 44-летнего тренера. Кроме того, сообщается, что в ближайшее время де Дзерби не планирует покидать Английскую премьер-лигу.

После 24 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 51 зачетный балл.