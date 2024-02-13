Зидан: «Беллингем невероятен, не будем забывать, что ему всего 20 лет»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру полузащитника мадридского клуба и сборной Англии Джуда Беллингема.

«Невероятный игрок. Не будем забывать, что ему всего 20 лет. Он установил очень высокую планку. Здорово видеть его таким. Я его большой поклонник», – приводит слова французского специалиста издание AS.

Напомним, что Беллингем перебрался в стан «сливочных» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года за компенсацию в размере 103 млн евро. С тех пор он провёл за мадридцев 29 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал восемь результативных передач.

Действующее соглашение хавбека с испанским клубом рассчитано до лета 2029 года.