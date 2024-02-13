Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой: «Никто Захаряну просто так место в составе не отдаст»

13 Февраля 2024 • 17:14 Комментировать
Мальорка
...
Реал Сосьедад
18.02 20:30

Экс-футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о российском хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Никто ему просто так место в составе не отдаст. Конкуренция в «Сосьедаде» приличная. А Захаряну желаю поскорее забить или отдать голевую. Для уверенности необходимо», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один ассист.

После 24 туров «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 37 зачетных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Александр Мостовой Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
13:28
Кураньи: «У Захаряна всё получится в Европе»
12 Февраля
18:52
«Реал» предложит новый контракт своему воспитаннику
11 Февраля
00:00
Каряка: У Захаряна сильная команда, ему нужно время 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
17:14 · Испания. Ла Лига
Мостовой: «Никто Захаряну просто так место в составе не отдаст»
16:18 · Испания. Ла Лига
Кепа: «Я надеюсь остаться в «Реале»
15:37 · Испания. Ла Лига
Хави и Деку хотят убрать из «Барселоны» 1 слухи
15:11 · Испания. Ла Лига
Фелиш вряд ли успеет восстановиться к первой игре с «Наполи» в Лиге чемпионов
15:04 · Германия. Бундеслига
Симакан рассказал, может ли матч с «Реалом» изменить его карьеру
14:59 · Испания. Ла Лига
Жена Гюндогана: «Я очень рада, что Илкай перешёл в «Барселону», ведь он с детства об этом мечтал»
14:51 · Германия. Бундеслига
Элмас назвал любимого игрока «Реала»
14:40 · Германия. Бундеслига
​Названо условие, при котором Тухель может принять «Барселону» 1
14:29 · Испания. Ла Лига
У де Йонга есть всего неделя, чтобы ответить на предложение «Барселоны» по новому контракту
14:22 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» выбрала двух главных кандидатов на замену Хави
14:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад 1
13:28 · Испания. Ла Лига
Кураньи: «У Захаряна всё получится в Европе»
13:23 · Испания. Ла Лига
Есть 3 причины для срыва перехода Мбаппе в «Реал»
13:15 · Испания. Ла Лига
Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе
13:10 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я был очень зол, что не мог забить 11 матчей подряд»
Все новости
Рекомендуем