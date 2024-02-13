Мостовой: «Никто Захаряну просто так место в составе не отдаст»

Экс-футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о российском хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Никто ему просто так место в составе не отдаст. Конкуренция в «Сосьедаде» приличная. А Захаряну желаю поскорее забить или отдать голевую. Для уверенности необходимо», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один ассист.

После 24 туров «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 37 зачетных баллов.