Кепа: «Я надеюсь остаться в «Реале»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», заявил, что хочет остаться в испанском клубе по окончании нынешнего сезона.

«Я надеюсь остаться в «Мадриде». Этот клуб — король Лиги чемпионов», — заявил Кепа.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провёл за «Реал» 18 матчей, в которых пропустил 18 мячей и семь раз сыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 20 миллионов евро.

Напомним, сегодня, 13 февраля, «Реал» встретится с «РБ Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.