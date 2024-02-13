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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави и Деку хотят убрать из «Барселоны» слухи

13 Февраля 2024 • 15:37 Комментировать (1)
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес и спортивный директор команды Деку могут покинуть каталонский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналистка Мария Гарридо.

По информации источника, в «Барселоне» есть некоторые члены правления, который хотят, чтобы Хави и Деку прямо сейчас были уволены. Отмечается, что Хави намерены отправить в отставку из-за неудачных результатов, а Деку — из-за громких заявлений в недавнем интервью португальскому журналисту.

После 24 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 51 набранное очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Leonardis
13 Февраля 2024 в 15:44
и это правильно...
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