Фелиш вряд ли успеет восстановиться к первой игре с «Наполи» в Лиге чемпионов

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш вряд ли успеет восстановиться к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов с итальянским «Наполи», который состоится на следующей неделе.

По информации от издания Mundo Deportivo, вероятность участия Фелиша в игре с «Наполи» довольно мала. Скорее всего, португалец будет вынужден пропустить первый поединок с «партенопеи» в Италии.

Ранее ходили слухи о том, что «Барселона» планирует продлить аренду Фелиша ещё на один год. Напомним, права на португальского футболиста до сих пор принадлежат мадридскому «Атлетико».

На счету Фелиша четыре гола и две результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Испании.