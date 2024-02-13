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Фелиш вряд ли успеет восстановиться к первой игре с «Наполи» в Лиге чемпионов

13 Февраля 2024 • 15:11 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш вряд ли успеет восстановиться к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов с итальянским «Наполи», который состоится на следующей неделе.

По информации от издания Mundo Deportivo, вероятность участия Фелиша в игре с «Наполи» довольно мала. Скорее всего, португалец будет вынужден пропустить первый поединок с «партенопеи» в Италии.

Ранее ходили слухи о том, что «Барселона» планирует продлить аренду Фелиша ещё на один год. Напомним, права на португальского футболиста до сих пор принадлежат мадридскому «Атлетико».

На счету Фелиша четыре гола и две результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Фелиш

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