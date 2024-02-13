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Жена Гюндогана: «Я очень рада, что Илкай перешёл в «Барселону», ведь он с детства об этом мечтал»

13 Февраля 2024 • 14:59 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Сара Арфауи, жена полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана, высказалась о переходе своего мужа в каталонский клуб. Немец перебрался в команду Хави Эрнандеса прошлым летом из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

«Я очень горда, ведь в возрасте Илкая было сложно задуматься о новом вызове. Он комфортно чувствовал себя в «Манчестер Сити» и был капитаном. Быть успешным в одном клубе, а затем перейти в другой чемпионат – это всегда риск. Я очень рада, что он решился на переход, ведь Илкай с детства мечтал играть за «Барселону».

Гюндоган в этом сезоне отметился 5 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган

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