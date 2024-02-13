У де Йонга есть всего неделя, чтобы ответить на предложение «Барселоны» по новому контракту

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг недавно получил от клуба предложение по новому контракту. По информации от журналиста Феррана Корреаса, руководство дало футболисту неделю на размышления.

«Барселона» хочет урезать зарплату де Йонга по новому контракту. Действующее соглашение позволяет Френки зарабатывать 37,5 миллионов евро в год и являться самым высокооплачиваемым футболистом команды. Руководство хочет сэкономить деньги в условиях финансового кризиса.

Сообщается, что если де Йонг откажется подписывать контракт на условиях «Барселоны», клуб выставит 26-летнего нидерландца на продажу.