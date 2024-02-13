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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» выбрала двух главных кандидатов на замену Хави

13 Февраля 2024 • 14:22 Комментировать

«Барселона» ищет тренера, который заменит Хави на тренерском мостике по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро, в каталонском клубе выбрали двух главных кандидатов на пост рулевого команды. В этот шорт-лист из двух человек входят Ханс-Дитер Флик и Роберто де Дзерби. Немецкий специалист в настоящий момент не имеет работы, а итальянец работает с «Брайтоном».

Ближайший матч «Барселона» проведёт 17 февраля – против «Сельты» на выезде в чемпионате Испании. Прямо сейчас каталонцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»

«Барселону» может возглавить экс-тренер «Локомотива»

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Барселона Хави Эрнандес Ханс-Дитер Флик Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги
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