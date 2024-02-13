​«Барселона» выбрала двух главных кандидатов на замену Хави

«Барселона» ищет тренера, который заменит Хави на тренерском мостике по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро, в каталонском клубе выбрали двух главных кандидатов на пост рулевого команды. В этот шорт-лист из двух человек входят Ханс-Дитер Флик и Роберто де Дзерби. Немецкий специалист в настоящий момент не имеет работы, а итальянец работает с «Брайтоном».

Ближайший матч «Барселона» проведёт 17 февраля – против «Сельты» на выезде в чемпионате Испании. Прямо сейчас каталонцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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