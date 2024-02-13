«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад

Каталонская «Барселона» недавно выставила на трансфер двух футболистов, которые пополнили ряды команды всего полтора года назад. Если верить изданию Daily Mirror, речь идёт о вингере Рафинье Диасе и центральном защитнике Андреасе Кристенсене, которые ранее выступали в Английской премьер-лиге.

По информации от источника, «Барселона» хочет выручить деньги для погашения долгов, а также разгрузить зарплатную ведомость. Кристенсен и Рафинья являются первыми кандидатами на продажу.

Рафинья ранее выступал в составе «Лидса», тогда как Кристенсен защищал цвета лондонского «Челси».