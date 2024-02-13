«Барселону» может возглавить экс-тренер «Локомотива»

Недавно Хави объявил об уходе с тренерского мостика «Барселоны» по завершению сезона. Теперь каталонский клуб выбирает нового рулевого для команды, никуда не торопясь – у «сине-гранатовых» есть, по сути, четыре месяца.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, президенту «Барселоны» Жоану Лапорте очень нравится кандидатура Ральфа Рангника. В России этого немецкого специалиста прекрасно помнят по непродолжительному периоду работы в управлении «Локомотива». Позже Рангник поработал в «Манчестер Юнайтед», а теперь он возглавляет сборную Австрии.

Отметим, что «Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»