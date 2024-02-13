Кураньи: «У Захаряна всё получится в Европе»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался о карьере полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

По мнению Кураньи, 20-летний россиянин поступил правильно, перебравшись в европейский чемпионат.

«Сосьедад» — команда высокого уровня, Арсен получит там бесценный опыт. Думаю, что у Захаряна всё получится в Европе, нужно немного подождать. Скоро Арсен полностью адаптируется, выучит язык, привыкнет и ему будет проще», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом прошлого года из «Динамо». В футболке испанского клуба полузащитник успел провести 25 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.