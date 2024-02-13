Есть 3 причины для срыва перехода Мбаппе в «Реал»

Журналисты Cadena Ser назвали три причины, по которым нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сомневается в переходе в мадридский «Реал».

Как стало известно источнику, 25-летнего форварда растрогало, когда около 600 фанатов парижского клуба посетили тренировку команды и просили его не покидать клуб. Мбаппе очень нравится, как к нему относятся французские болельщики.

Кроме того, Килиану интересно поиграть на новом стадионе «ПСЖ». Ранее руководство клуба заявило, что команда вскоре сменит домашнюю арену.

Еще одним фактором срыва трансфера является мать футболиста. Женщина считает, что сыну нужно остаться в «ПСЖ», где ему предлагают более выгодный контракт.

Действующее соглашение Мбаппе с парижанами рассчитано до конца июня.

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