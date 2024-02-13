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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе

13 Февраля 2024 • 13:15 Комментировать

Экс-игрок мадридского «Реала» Гути дал комментарий по поводу информации о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Если «Реал» считает, что Мбаппе будет лучшего того футболиста, на место которого он может прийти, то нет ничего плохого в том, чтобы продать этого игрока», - передает слова испанца El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что 25-летний звездный нападающий может перейти в «Реал» по завершении нынешнего сезона. «Сливочные» подпишут Мбаппе бесплатно, поскольку его контракт с парижским грандом истекает грядущим летом. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

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Реал Мадрид ПСЖ Гути Килиан Мбаппе ещё теги
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