Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе

Экс-игрок мадридского «Реала» Гути дал комментарий по поводу информации о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Если «Реал» считает, что Мбаппе будет лучшего того футболиста, на место которого он может прийти, то нет ничего плохого в том, чтобы продать этого игрока», - передает слова испанца El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что 25-летний звездный нападающий может перейти в «Реал» по завершении нынешнего сезона. «Сливочные» подпишут Мбаппе бесплатно, поскольку его контракт с парижским грандом истекает грядущим летом. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.