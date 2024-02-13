Нападающий Рафа Мир сменит команду

Центральный нападающий Рафа Мир может покинуть «Севилью». Об этом сообщается на страницах Todofichajes. Среди вариантов продолжения карьеры 26-летнего футболиста называется «Валенсия». Сделка планируется на летнее трансферное окно.

Рафа выступает за андалусийский коллектив с августа 2021 года. Действующее трудовое соглашение нападающего с «Севильей» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в пять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мир провел 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.