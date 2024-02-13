Хави могут убрать из «Барселоны» в ближайшее время – Лапорта уже выбрал замену

Недавняя ничья с «Гранадой» сильно пошатнула позиции главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Специалист может покинуть команду в ближайшее время, а не в конце сезона, как было анонсировано ранее.

Согласно данным Todofichajes, место у руля «сине-гранатовых» может занять Франк Райкаард. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта находится в постоянном контакте с нидерландцем и готов пригласить его до конца сезона-2023/2024. Шансы на назначение Райкаарда могут серьезно возрасти, если каталонцы неудачно сыграют с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов.

Франк ранее работал в «Барселоне». Он занимал пост главного тренера с 2003 по 2008 год.

«Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны