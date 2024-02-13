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Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина

13 Февраля 2024 • 12:20 Комментировать (3)

Французский форвард Килиан Мбаппе может сменить «ПСЖ» на мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует DeadlineDayLive со ссылкой на свой источник.

Как стало известно журналистам, 25-летний нападающий недоволен предложением, которое ему поступило от руководства испанского гранда. Килиана возмутило то, что условия контракта сейчас хуже, чем были в 2022 году. Переговоры между сторонами продолжаются.

Мбаппе может перебраться в «королевский» клуб на правах свободного агента. Его трудовой договор с парижанами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

«Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна

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Комментарии (3) Все комментарии
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Barcelona-Champions
13 Февраля 2024 в 12:54
Можно было бы помечтать насчет Милана, но у красно-черных с деньгами скромновато для приобретения Мбаппе, а вот Интер может и потянуть, если постараются:)
Barcelona-Champions
13 Февраля 2024 в 12:49
Я вот одного до конца не могу понять, а почему, собственно говоря, Мбаппе должен переходить именно в Реал? Он же не обязан играть за сливочных, пусть перейдет и играет в другом топ- клубе или остается в родном ПСЖ. Хоть бы его купила Барселона или Бавария.
GlorReala
13 Февраля 2024 в 12:38
Как же достала уже эта тема с Мбаппе, пусть остаётся в ПСЖ а в Реал нужен настоящий центр форвард который с душой будет играть и защищать цвета клуба. А Мбаппе нужен нормальный агент вместо мамы.
П.с. Я конечно всё понимаю это их работа они так зарабатывают себе на лучшую жизнь но то что делает его мама это слишком!!!!!!
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