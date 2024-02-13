Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина

Французский форвард Килиан Мбаппе может сменить «ПСЖ» на мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует DeadlineDayLive со ссылкой на свой источник.
Как стало известно журналистам, 25-летний нападающий недоволен предложением, которое ему поступило от руководства испанского гранда. Килиана возмутило то, что условия контракта сейчас хуже, чем были в 2022 году. Переговоры между сторонами продолжаются.
Мбаппе может перебраться в «королевский» клуб на правах свободного агента. Его трудовой договор с парижанами рассчитан до окончания нынешнего сезона.
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П.с. Я конечно всё понимаю это их работа они так зарабатывают себе на лучшую жизнь но то что делает его мама это слишком!!!!!!
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