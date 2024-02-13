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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави грубо высказался после первого гола «Гранады»

13 Февраля 2024 • 12:01 Комментировать (1)

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес был в ярости после первого пропущенного гола в недавнем матче против «Гранады» в 24-м туре Ла Лиги. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Как информирует газета Marca, после гола соперников специалист подошел к скамейке запасных, ударил по одному из сидений и выкрикнул: «Ну и дерьмо».

Напомним, что Хави покинет каталонскую команды по завершении нынешнего сезона.

После 24 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на десять баллов.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sparrow88
13 Февраля 2024 в 12:59
## твою мать он сказал )))
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