Хави грубо высказался после первого гола «Гранады»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес был в ярости после первого пропущенного гола в недавнем матче против «Гранады» в 24-м туре Ла Лиги. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Как информирует газета Marca, после гола соперников специалист подошел к скамейке запасных, ударил по одному из сидений и выкрикнул: «Ну и дерьмо».

Напомним, что Хави покинет каталонскую команды по завершении нынешнего сезона.

После 24 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на десять баллов.