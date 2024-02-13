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«Барселона» хочет продлить аренду Фелиша ещё на один год

13 Февраля 2024 • 11:58 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Каталонская «Барселона» не намерена отказываться от услуг нападающего Жоау Фелиша, который в нынешнем сезоне выступает за команду на правах аренды из мадридского «Атлетико».

Как сообщает инсайдер Херард Ромеро, ближайшим летом руководство «сине-гранатовых» не собирается выкупать португальца из-за финансовых проблем. Тем не менее, «Барселона» хочет продлить аренду Жоау ещё на один сезон. Пока неизвестно, как относится к такой идеи руководство «Атлетико».

Что касается арендованного у «Манчестер Сити» Жоау Канселу, «Барселона» готова выкупить португальца летом за 15-20 миллионов евро.

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