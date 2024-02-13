«Барселона» сделала предложение де Йонгу - раскрыта важная деталь

Каталонская «Барселона» провела переговоры с нидерландским хавбеком Френки де Йонгом по поводу нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Жерар Ромеро.

Согласно данным источника, «сине-гранатовые» предложили полузащитнику новый контракт с сокращением заработной платы. Де Йонг взял время на размышления. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Френки поучаствовал в 23 поединках за «Барселону», в которых записал на свой счет один гол. Его трансферный ценник – 80 миллионов евро.

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