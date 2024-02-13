«Барселона» нацелилась на защитника «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо может продолжить карьеру в другом испанском топ-клубе. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Жерар Ромеро, интерес к 28-летнему футболисту проявляет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» давно следят за карьерой Эрмосо и планируют подписать его из-за проблем в оборонительной линии. Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Марио принял участие в 31 поединке за «матрасников», отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок контракта между сторонами истекает летом этого года.