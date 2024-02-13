Деку ответил, хочет ли стать президентом «Барселоны»

Футбольный функционер Деку, ныне занимающий пост спортивного директора «Барселоны», высказался о том, хочет ли он в будущем стать президентом «сине-гранатовых».

«Стать президентом «Барсы»? Нет. Это точно не входит в мои планы на будущее. Мне это неинтересно. Я полностью сосредоточен на своей нынешней работе. Нахожусь сейчас там, где должен. Это мне нравится», - передает слова функционера SOL.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место после 24 туров. В плей-офф Лиги чемпионов подопечных Хави Эрнандеса ждет противостояние с итальянским «Наполи».