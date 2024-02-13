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Кроос рассказал, считает ли он «Реал» фаворитом Лиги чемпионов

13 Февраля 2024 • 09:26 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Реал Мадрид
Через 12 ч. 50 мин.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о том, являются ли «сливочные» фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

По мнению немецкого футболиста, одержать победу в таком серьёзном турнире очень непросто, однако «Реал» способен это сделать.

«Я не знаю, являемся ли мы фаворитами, но, конечно, мы способны победить. У нас хорошая команда, но одного плохого дня может быть достаточно, чтобы вылететь. Обычно мы проводим лучшие матчи против очень хороших соперников. Это мотивирует нас», — приводит слова Крооса официальный сайт испанского клуба.

Напомним, сегодня, 13 февраля, «Реал» сыграет с «РБ Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

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