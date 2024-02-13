В «Реале» приняли решении по Кроосу

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с планами в отношении немецкого полузащитника Тони Крооса. По информации инсайдера Марио Кортегана, руководитель хочет сохранить игрока на следующий сезон.

Перес сообщил о своем решении Кроосу, но пока не сделал игроку официального предложения о пролонгации сотрудничества. Напомним, что Тони является футболистом «Реала» с 2014 года. Вместе со «сливочными» немец выиграл 21 трофей.

Срок действующего контракта Крооса с мадридским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Transermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.