Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» и Анчелотти решили судьбу украинца Лунина

13 Февраля 2024 • 09:06 Комментировать

В Испании рассказали о будущем украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина. Как стало известно RealmadridConfidencial, вратарь продолжит свои выступления за «королевский» клуб. Боссы и футболист договорились по дальнейшему сотрудничеству.

Лунин подпишет с мадридским грандом новый трудовой договор, который будет рассчитан на три года. Главный тренер команды Карло Анчелотти доволен игрой украинца и рассчитывает на него в будущем.

Андрей играет за «Реал» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Лунин провел 12 матчей в Ла Лиге, в половине из которых отстоял на ноль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
09:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на защитника «Атлетико»
09:36 · Испания. Ла Лига
Деку ответил, хочет ли стать президентом «Барселоны»
09:26 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, считает ли он «Реал» фаворитом Лиги чемпионов
09:25 · Испания. Ла Лига
В «Реале» приняли решении по Кроосу
09:06 · Испания. Ла Лига
«Реал» и Анчелотти решили судьбу украинца Лунина
08:35 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес отреагировал на слухи о «Барселоне»
05:00 · Испания. Ла Лига
​Рауль Гарсия сыграл 600-й матч в Ла Лиге
03:27 · Испания. Ла Лига
​«Он слишком моуриньюзирован» - «Барселона» отказалась рассматривать кандидатуру Консейсау
02:40 · Испания. Ла Лига
​«Альмерия» повторила ещё один антирекорд испанского чемпионата
02:27 · Испания. Ла Лига
​«Альмерия» побила печальный антирекорд хихонского «Спортинга»
00:52 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» в меньшинстве не пропустила от «Атлетика»
12 Февраля
23:01 · Германия. Бундеслига
Кроос исключил возвращение в «Баварию»
22:52 · Испания. Ла Лига
Трансфер Мбаппе в «Реал» может не состояться из-за окружения игрока 2
21:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Соперники ненавидят Винисиуса во втором тайме
20:46 · Испания. Ла Лига
Кроос — о будущем в «Реале»: «Я ещё ничего не решил» 1
Все новости
Рекомендуем