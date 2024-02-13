«Реал» и Анчелотти решили судьбу украинца Лунина

В Испании рассказали о будущем украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина. Как стало известно RealmadridConfidencial, вратарь продолжит свои выступления за «королевский» клуб. Боссы и футболист договорились по дальнейшему сотрудничеству.

Лунин подпишет с мадридским грандом новый трудовой договор, который будет рассчитан на три года. Главный тренер команды Карло Анчелотти доволен игрой украинца и рассчитывает на него в будущем.

Андрей играет за «Реал» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Лунин провел 12 матчей в Ла Лиге, в половине из которых отстоял на ноль.