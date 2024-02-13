​Рауль Гарсия сыграл 600-й матч в Ла Лиге

Двадцать четвертый тур испанского чемпионата завершился нулевой ничьей «Альмерии» с «Атлетиком», команды не сумели забить друг другу. И, в то время как «Альмерия» переписала книгу рекордов испанского чемпионата, не сумев победить, свое имя в скрижали вписал и Рауль Гарсия, ветеран «Атлетика».

Он сыграл свой 600-й матч в чемпионате Испании и вошел в очень малочисленный клуб игроков, добиравшихся до таких высот. Лишь двое сыграли больше матчей в чемпионате Испании - это легендарный экс-вратарь «Барселоны» и «Валенсии» Андони Субисаррета, а также нападающий Хоакин, оба сыграли по 622 матча.