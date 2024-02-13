​«Он слишком моуриньюзирован» - «Барселона» отказалась рассматривать кандидатуру Консейсау

Не так давно появились слухи, что следующим тренером каталонской «Барселоны» может стать Серджиу Консейсау, нынешний наставник «Порту». Однако, как пишет испанская пресса, президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался от такого сотрудничества.

Причина - Консейсау, по его словам, слишком похож на Жозе Моуринью, о котором в «Барселоне» после его сомнительных выходок в бытность наставником «Реала» и слышать не хотят.

- Лапорта даже не раздумывал над этим, он сразу отказался. Этот тренер слишком «моуриньюзирован», - сообщил на одном из испанских телеканалов известный испанский журналист Хосе Альварес.