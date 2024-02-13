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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Альмерия» повторила ещё один антирекорд испанского чемпионата

13 Февраля 2024 • 02:40 Комментировать
Альмерия
0:0
Атлетик Б

Двадцать четвертый тур испанского чемпионата завершился матчем «Альмерии» и «Атлетика» из Бильбао. Команды старались, но забить друг другу не сумели, и «Альмерия», таким образом, повторила антирекорд испанского чемпионата в том смысле, что команда не может победить уже в двадцати семи матчах кряду, с учетом прошлого сезона.

Это стало повторением антирекорда испанского чемпионата, который «Альмерия» пока что разделяет с «Леванте», установившим свое «достижение» в период 2021-2022.

В следующем туре испанского чемпионата «Альмерия» сразится с «Гранадой», это случится 18 февраля.


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Евро-Футбол.Ру,
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