​«Альмерия» повторила ещё один антирекорд испанского чемпионата

Двадцать четвертый тур испанского чемпионата завершился матчем «Альмерии» и «Атлетика» из Бильбао. Команды старались, но забить друг другу не сумели, и «Альмерия», таким образом, повторила антирекорд испанского чемпионата в том смысле, что команда не может победить уже в двадцати семи матчах кряду, с учетом прошлого сезона.

Это стало повторением антирекорда испанского чемпионата, который «Альмерия» пока что разделяет с «Леванте», установившим свое «достижение» в период 2021-2022.

В следующем туре испанского чемпионата «Альмерия» сразится с «Гранадой», это случится 18 февраля.