​«Альмерия» побила печальный антирекорд хихонского «Спортинга»

Двадцать четвертый тур испанского чемпионата завершился матчем «Альмерии» и «Атлетика» из Бильбао. Команды старались, но забить друг другу не сумели, и «Альмерия», таким образом, переписала один из самых печальных антирекордов испанского чемпионата.

Это был уже двадцать пятый матч с начала чемпионата, в котором «Альмерия» не может победить. Пало «достижение» хихонского «Спортинга», который в сезоне 1997/1998 выиграл лишь два матча, первый из них - в двадцать четвертом туре.

В следующем туре испанского чемпионата «Альмерия» сразится с «Гранадой», это случится 18 февраля.