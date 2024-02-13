«Альмерия» в меньшинстве не пропустила от «Атлетика»

В 24-м туре чемпионата Испании главный аутсайдер, «Альмерия», противостоял «Атлетику», который ведет борьбу за зоны Лиги чемпионов. Удивительно, но игра получилась примерно равной. Ларжи Рамазани оказался почти один на один с голкипером, который выиграл дуэль. В начале второго тайма Рамазани получил вторую желтую карточку. Иньяки Уильямс сегодня ничем опасным не запомнился, кроме нескольких весьма перспективных атак, сорванных арбитром, вне игры. Рауль Гарсия мог принести гостям победу в концовке, но с линии вратарской попал в дальнюю штангу.
0:0, «Альмерия» набрала всего седьмое очко, соперник идет пятым.
Протокол игры
Максимиану Луиш•Пубиль Марк• 34'Гонсалес Эдгар•Радованович Александар•Сентельес Алехандро66' (Эмбарба Адриан (66') •Лопи Дион48' (Мелеро Гонсало (48') • 90'Баба Иддрису•Рамазани Ларжи 27'• 53'Робертоне Лукас•Аррибас Серхио66' (Ланга Бруну (66') •Лосано Энтони67' (Марко Милованович I (67')
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Руис Иньиго66' (Сансет Ойян (66') • 84'Весга Микель67' (Эррера Андер (67') •Уильямс Иньяки•Гомес Унаи46' (Муньяин Икер (46') •Беренгер Алекс74' (Арес Малком (74') •Вильялибре Асьер46' (Гарсия Рауль (46')
12 февраля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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