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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» в меньшинстве не пропустила от «Атлетика»

13 Февраля 2024 • 00:52 Комментировать
Альмерия
0:0
Атлетик Б
окончен

В 24-м туре чемпионата Испании главный аутсайдер, «Альмерия», противостоял «Атлетику», который ведет борьбу за зоны Лиги чемпионов. Удивительно, но игра получилась примерно равной. Ларжи Рамазани оказался почти один на один с голкипером, который выиграл дуэль. В начале второго тайма Рамазани получил вторую желтую карточку. Иньяки Уильямс сегодня ничем опасным не запомнился, кроме нескольких весьма перспективных атак, сорванных арбитром, вне игры. Рауль Гарсия мог принести гостям победу в концовке, но с линии вратарской попал в дальнюю штангу.

0:0, «Альмерия» набрала всего седьмое очко, соперник идет пятым.

Протокол игры  
Альмерия0:0Атлетик Б
Максимиану ЛуишПубиль Марк  34'Гонсалес ЭдгарРадованович АлександарСентельес Алехандро 66' (Эмбарба Адриан ( 66') Лопи Дион 48' (Мелеро Гонсало ( 48'  90') Баба ИддрисуРамазани Ларжи  27'  53'Робертоне ЛукасАррибас Серхио 66' (Ланга Бруну ( 66') Лосано Энтони 67' (Марко Милованович I ( 67')
Запасные: Мартинес ФернардоПосо АлехандроРомеро ЛукаСанз ПакоМариньо ДиегоВиера Хонатан
Унай СимонДе Маркос ОскарЙерай АльваресПаредес АйторЮри БерчичеРуис Иньиго 66' (Сансет Ойян ( 66'  84') Весга Микель 67' (Эррера Андер ( 67') Уильямс ИньякиГомес Унаи 46' (Муньяин Икер ( 46') Беренгер Алекс 74' (Арес Малком ( 74') Вильялибре Асьер 46' (Гарсия Рауль ( 46')
Запасные: Гарсия ИманолХаурегисар МикельАгирреcабала ХуленЛекуе ИньигоПрадос БеньятГарсия Дани
12 февраля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Альмерия Атлетик Бильбао

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