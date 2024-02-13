«Альмерия» в меньшинстве не пропустила от «Атлетика»

В 24-м туре чемпионата Испании главный аутсайдер, «Альмерия», противостоял «Атлетику», который ведет борьбу за зоны Лиги чемпионов. Удивительно, но игра получилась примерно равной. Ларжи Рамазани оказался почти один на один с голкипером, который выиграл дуэль. В начале второго тайма Рамазани получил вторую желтую карточку. Иньяки Уильямс сегодня ничем опасным не запомнился, кроме нескольких весьма перспективных атак, сорванных арбитром, вне игры. Рауль Гарсия мог принести гостям победу в концовке, но с линии вратарской попал в дальнюю штангу.

0:0, «Альмерия» набрала всего седьмое очко, соперник идет пятым.