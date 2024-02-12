Трансфер Мбаппе в «Реал» может не состояться из-за окружения игрока

​Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» может не состояться.

Форвард сборной Франции на данный момент не принял окончательного решения, перейти ему в мадридский клуб или же остаться в Париже, сообщает The Athletic. Отмечается, что футболист больше склоняется к варианту с переходом в «Реал». Однако окружение Мбаппе посчитало предложение «сливочных» неубедительным, из-за чего переговоры продлвигаются медленно.

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес лично участвует в переговорном процессе и донёс до 25-летнего футболиста, что переход в «Реал» выведет его на новый уровень.

Ранее появилась информация, что большинство фанатов «ПСЖ» поддержали возможный переход Мбаппе в «Реал».

Мбаппе в нынешнем сезоне провел 29 матчей и забил 30 голов. Его контракт с парижанами рассчитан до лета текущего года.