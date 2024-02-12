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Трансфер Мбаппе в «Реал» может не состояться из-за окружения игрока

12 Февраля 2024 • 22:52 Комментировать (1)

​Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» может не состояться.

Форвард сборной Франции на данный момент не принял окончательного решения, перейти ему в мадридский клуб или же остаться в Париже, сообщает The Athletic. Отмечается, что футболист больше склоняется к варианту с переходом в «Реал». Однако окружение Мбаппе посчитало предложение «сливочных» неубедительным, из-за чего переговоры продлвигаются медленно.

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес лично участвует в переговорном процессе и донёс до 25-летнего футболиста, что переход в «Реал» выведет его на новый уровень.

Ранее появилась информация, что большинство фанатов «ПСЖ» поддержали возможный переход Мбаппе в «Реал».

Мбаппе в нынешнем сезоне провел 29 матчей и забил 30 голов. Его контракт с парижанами рассчитан до лета текущего года.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
12 Февраля 2024 в 23:05
от такого окружения нужно избавляться если оно дает невменяемые советы. а матерей вообще никогда нельзя в агенты брать. в конце концов мужик ты или кто, реши сам. а деньги это нюанс, мелочь, и так ведь уже миллионер. лучшим в мире никогда не станешь оставшись в ПСЖ, одна уже такая ошибка была.
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