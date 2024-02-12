«Бетис» продлил контракт с Пеццелой

​Защитник «Бетиса» Херман Пеццела продлил соглашение с клубом.

Как сообщает пресс-служба севильского клуба, контракт с 32-летним футболистом будет действовать до лета 2026 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне Пеццела провел 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. За «Бетис» он выступает с 2021 года.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. В следующем туре команда Мануэля Пеллегрини на своем поле сыграет с «Алавесом». Матч пройдет 18 февраля.