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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» продлил контракт с Пеццелой

12 Февраля 2024 • 20:04 Комментировать
Бетис
...
Алавес
18.02 23:00

​Защитник «Бетиса» Херман Пеццела продлил соглашение с клубом.

Как сообщает пресс-служба севильского клуба, контракт с 32-летним футболистом будет действовать до лета 2026 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне Пеццела провел 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. За «Бетис» он выступает с 2021 года.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. В следующем туре команда Мануэля Пеллегрини на своем поле сыграет с «Алавесом». Матч пройдет 18 февраля.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Херман Пеццела

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БЕТИС АЛАВЕС
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