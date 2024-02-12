«Гранада» рискует нарваться на штраф по итогам матча с «Барселоной»

Испанская «Гранада» может быть оштрафована из-за поведения своих игроков в матче 24-го тура первенства страны с «Барселоной» (3:3).

Дело в том, что футболисты команды дважды с опозданием выходили на игру (перед началом матча и после перерыва).

В итоге комитет по соревнованиям должен принять решение о дисциплинарном штрафе в отношении «Гранады». Есть вероятность, что клубу придётся заплатить до трёх тысяч евро, передает Mundo Deportivo.

Добавим, что после этой встречи «Гранада» с 13 очками располагается на 19-й позиции турнирной таблицы Ла Лиги. «Барселона» находится на третьей строчке, имея в своём активе 51 балл.