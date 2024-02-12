«Реал» собирается подписать новый контракт с полузащитником Лукасом Васкесом.

Как сообщает Relevo, руководство мадридского клуба склоняется к тому, чтобы сохранить в составе своего воспитанника, который находится в системе «сливочных» с 2007 года. Нынешний контракт игрока с «Реалом» действует до конца сезона.

На счету Васкеса в текущем сезоне 23 игры, в которых он забил один гол и сделал три результативных паса. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

«Реал» Мадрид лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Жирону» на пять очков.