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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» предложит новый контракт своему воспитаннику слухи

12 Февраля 2024 • 18:52 Комментировать
Мальорка
...
Реал Сосьедад
18.02 20:30

«Реал» собирается подписать новый контракт с полузащитником Лукасом Васкесом.

Как сообщает Relevo, руководство мадридского клуба склоняется к тому, чтобы сохранить в составе своего воспитанника, который находится в системе «сливочных» с 2007 года. Нынешний контракт игрока с «Реалом» действует до конца сезона.

На счету Васкеса в текущем сезоне 23 игры, в которых он забил один гол и сделал три результативных паса. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

«Реал» Мадрид лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Жирону» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лукас Васкес

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