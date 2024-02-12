«Реал» собирается подписать новый контракт с полузащитником Лукасом Васкесом.
Как сообщает Relevo, руководство мадридского клуба склоняется к тому, чтобы сохранить в составе своего воспитанника, который находится в системе «сливочных» с 2007 года. Нынешний контракт игрока с «Реалом» действует до конца сезона.
На счету Васкеса в текущем сезоне 23 игры, в которых он забил один гол и сделал три результативных паса. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.
«Реал» Мадрид лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Жирону» на пять очков.
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