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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»

12 Февраля 2024 • 18:39 Комментировать (1)

На выходных «Барселона» огорчила своих поклонников домашней ничьей с «Гранадой» - 3:3. С 51 зачётным баллом в активе команда Хави сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Выше идут «Жирона» (56 очков) и «Реал» (61 очко).

Между тем, портал FotMob представил так называемую «Таблицу справедливости». Она составлена не по реальным очкам, а по очкам xG. То есть очки просчитаны через количество ожидаемых голов команды.

В «справедливой таблице» «Барселона» занимает первое место. Её показатель ожидаемых очков по ожидаемым голам – 51. Второе место у «Реала» (48 очков), а третью строчку делят «Атлетико» и «Атлетик» (по 42 очка). «Жирона» лишь пятая (38 очков).

​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
12 Февраля 2024 в 18:52
в "настоящей справедливой" таблице место Барселоны - где-то от 9 и до 14.....
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